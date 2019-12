30 ans de Polytechnique | Des premiers répondants marqués pour la vie

«Ma première image que j’ai de cette journée-là est toujours la même, donc quand je me suis retrouvé au deuxième étage. Je me souviendrai toujours d’une étudiante en haut des escaliers roulants, pas loin d’une photocopieuse, qui lui manquait la moitié du visage. Au moment où on est entré, on s’est dirigé vers une salle de classe et ensuite, j’ai gardé comme scène de crime, la salle de classe avec les six étudiantes qui avaient été tuées.»