«En tournant le coin, à travers la fenêtre, je vois ma fille étendue sur le sol» -Pierre Leclair, policier qui a retrouvé sa fille sans vie

«J'arrive au troisième étage, il fait noir et il n'y a qu'une seule salle éclairée. Je me dirige vers ce local et en tournant le coin, à travers la fenêtre, je vois ma fille étendue sur le sol. Le suspect était penché parce qu'il venait de se tirer une balle dans la tête. Je l'ai toute suite reconnue, elle portait les mêmes vêtements que quand elle était venue souper chez moi deux jours avant. J'avais une femme et trois autres filles qui m'attendaient à la maison. J'ai voulu aller voir Maryse, mais on ne m'a pas laissé le faire. [...] Elle était à six pieds de moi. Je la voyais bien.»