Gilbert Rozon a finalement décidé de subir son procès criminel pour viol et attentat à la pudeur devant un juge seul et non plus devant 12 citoyens jurés.

Ce changement de stratégie a été annoncé par son avocat lors d'une brève audience, lundi matin, au Palais de justice de Montréal.

Selon le procureur de la poursuite, Bruno Ménard, ce changement n'est pas du tout inhabituel en droit criminel.