EXCLUSIF | Le 98.5 accompagne les policiers en opération majeure visant motards et autres criminels

«On était tous autour d’une table et là on a fait défiler une liste de criminels sur lesquels on risquait de tomber durant la soirée. Il y avait des membres en règle des Hells, les membres de clubs-école, des criminels visés par des mandats d’arrestation. On s'est ensuite rendus dans des restos, des bars qu’ils fréquentent, surtout des clubs de danseuses.»