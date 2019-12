Un retour à la maison difficile pour les Américains

Un avion s’est écrasé ce matin au Dakota du Sud, causant la mort de neuf personnes, dont deux enfants, en raison des conditions météorologiques. On s’attend à ce que la météo continue de compliquer les vols aujourd’hui, alors que des millions d’Américains tenteront de rentrer chez eux après l’Action de grâce.

Selon le météorologue Gilles Brien, on prévoit de 20 à 30 centimètres de neige dans le centre des États-Unis, et des vents en rafale de 120 à 140 km/h qui accompagnent la tempête. On s’attend également à de la pluie verglaçante et de la poudrerie.

Le Québec échappera à cette dépression, sauf le sud du Québec qui devrait recevoir quelques flocons. Le grand froid de la fin de semaine ne perdura pas cette semaine, mais reprendra vers la mi-décembre.