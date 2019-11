Sans Filtre | L'animateur et humoriste Alexandre Barrette

«J’ai eu la chance d’animer Taxi Payant pendant neuf ans. Je n’ai pas été tant déçu quand mon émission a été retirée des ondes parce que j’avais de la gratitude à chaque fois qu’elle était renouvelée et j’ai compris qu’ils voulaient de la nouveauté. Je trouve que j’ai fait le tour de mes choix humoristiques et de surprises. Dans ma façon d’animer, je ne me trouvais plus aussi drôle qu’avant. »