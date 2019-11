Jérémy Gabriel vs Mike Ward | La cause sera-t-elle maintenant entendue en Cour suprême?

«C'est un sketch qui a été répété 230 fois partout au Québec. Quand il y a une répétition comme ça où c'est intense de ce genre de blague là sur lequel on parle de mon handicap, de mon apparence physique, de ma mort du fait que je vais mourir. Quand on me rappelle ça constamment par des gens de partout, ce n'est pas quelque chose d'humain.»