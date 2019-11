Drogue du viol sur le campus de l’Université Laval

«À faible dose, ça donne de l’euphorie. Le problème est que le GHB est utilisé comme drogue illégale et on en met à fortes concentrations à l’insu d’une personne. On l’appelle la drogue du viol parce que c’est un liquide incolore, inodore qui n’a pas de goût. Ça amène des problèmes physiologiques importants pouvant mener au coma. Ça va affecter notre mémoire et on va avoir des ‘’black-out’’ complets.