Première | La SQ ferme un site internet illégal de revente de cannabis québécois

«Les acheteurs pouvaient payer par Interac et faire livrer le tout par Postes Canada. Des perquisitions comme celles-là en lien avec des sites de revente, le SPVM en fait depuis plus d'un an. On en avait parlé ensemble le mois passé, des policiers du SPVM me disaient faire des saisies chaque semaine. Les personnes derrière ca ont souvent réussi à obtenir un permis de Santé Canada pour cultiver du pot à des fins médicales.»