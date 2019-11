600 autobus immobilisés dans les centres d'entretien de la STM

« J'ai des rapports journaliers devant moi. Un employé qui me dit qu'il attend une pièce (pour pouvoir effectuer une réparation) depuis six heures. Le boss lui a dit d'attendre. Un autre qui a attendu huit heures. ll y a aussi des chauffeurs, qui ont vu leur circuit annulé, qui attendent et qui sont payés à rien faire eux autres aussi. »