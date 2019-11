EXCLUSIF | La négligence de l'entrepreneur chargé de l'entretien a causé le chaos sur la 15 et la 117

Le chaos vécu à l'heure de pointe matinale, jeudi dernier, sur l'autoroute 15 et sur la route 117 dans les Laurentides est attribuable à la négligence de l'entrepreneur chargé de l'entretien hivernal.

Le ministère des Transports du Québec a confirmé à la journaliste aux affaires judiciaires du 98.5, Marie-Laurence Delainey, et à CIME que le consortium Uniroc-Miller n'a pas rempli ses obligations.

Des données GPS qui parlent...

Pire encore, les données GPS du MTQ, démontreraient que les véhicules du sous-traitant n'ont pas circulé dans le tronçon problématique de l'autoroute des Laurentides et de la route 117 entre Val-Morin et Sainte-Agathe.

Uniroc-Miller, qui a le contrat d'entretien hivernal de la 15 et de la 117 entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe, a été pénalisé d'un montant de plus de 7000 dollars.

La valeur totale du contrat d’entretien est d’un million 837 000 dollars.