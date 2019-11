Lors de chutes précoces, la neige est mêlée de feuilles

«Le premier chargement, généralement, vu qu'il est plus tôt, plus précoce, la neige est mêlée de feuilles alors on ne peut pas l'envoyer dans les chutes à neige. Il faut l'envoyer dans les dépôts à neige. On fait plus de distance par rapport aux chargements. On peut calculer que c'est une journée, une journée et demie maximum de plus.»