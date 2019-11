Un propriétaire de chiens a été accusé de négligence criminelle

«C'est affreux ce que j'ai vécu et je vais avoir des séquelles psychologiques pour longtemps et probablement pour toujours. [...] Je suis satisfaite qu'il y ait une justice qui se fasse. Mais ce n'est pas moi qui vais déterminer quelles seront les conséquences ou les accusations. C'est à la justice de le faire. [...] Je crois qu'enfin au Québec on reconnaît maintenant que les propriétaires sont responsables des attaques de leurs chiens. [...] Dans mon cas, j'ai été victime, selon moi, d'un acte criminel. [...] Il connaissait la dangerosité de ses chiens et les a laissés dehors sans supervision donc selon moi il a été irresponsable.»