Célébration du jour du Souvenir partout au Canada

«Avec toutes les années, à chaque mission j’ai pu observer qu’il laissait un petit morceau de lui en arrière. Ce n’est plus le même homme. […] On n’avait plus de conversation, il avait trop d’anxiété, il ne voulait pas rester à la maison et voulait retourner en mission constamment. C’était trop plate à la maison. Il ne retrouvait pas toute l’adrénaline qu’il vivait en mission. Ce n’était plus intéressant. Les enfants n’étaient plus intéressants, sa femme n’était plus intéressante. La vie normale comme il le dit n’était plus intéressante. Il vivait dans une bulle et ne sortait plus. Ce n’était plus l’homme que je connaissais. En 2012, j’ai même dû arrêter de travailler, car je n’étais plus capable de ''dealer'' avec lui à la maison… Il était en choc post-traumatique.»