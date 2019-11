15 à 20 centimètres de neige d'ici mardi matin

La première tempête hivernale devrait laisser sa trace lundi et mardi sur les régions du centre et du sud du Québec, dont Montréal.

Environnement Canada prévoit entre 15 et 20 centimètres de neige et probablement davantage sur l'Estrie, la Beauce et l'Est de la province.

Sorties de route

Cette première bordée de neige pourrait compliquer le retour à la maison des automobilistes en fin d'après-midi et s'intensifier, mardi alors que le plus fort de l'accumulation est prévue pour la nuit prochaine.

Lundi matin, la Sûreté du Québec dénotait déjà de nombreuses sorties de route, particulièrement sur les autoroutes 15 et 10.

Les véhicules de nombreux automobilistes ne sont pas encore chaussés de pneus d'hiver.