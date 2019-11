Crime organisé : la SQ et le SPVM unissent leurs forces

La Sûreté du Québec et la Police de Montréal regroupent certains de leurs effectifs afin de pouvoir résoudre les nombreux meurtres liés au crime organisé.

C’est le journaliste Daniel Renaud de La Presse qui a rapporté la nouvelle mercredi matin. Les deux corps de police vont créer une équipe intégrée permanente pour mieux enquêter sur le crime organisé.

Depuis le début de l'année, on dénombre 17 homicides de ce type dans la région métropolitaine et certains ont été commis dans des endroits publics comme des restaurants ou des hôtels.



Les deux organisations policières ont donc décidé d'unir leurs forces et de partager certaines ressources humaines et matérielles afin de mieux s'attaquer à cette situation.