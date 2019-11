«C’est terrible de ne pas savoir où on s’en va» - sinistrée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

«On a eu sept pieds d’eau dans le sous-sol. On s’est fait prendre en charge assez vite. On a eu du bon soutien. Il y a deux mois et demi, on a eu notre permis de rénovation. Ils nous ont déjà donné 30 000$. Et avec, on a investi dans le sous-sol, mais on n’a pas fini. Mais il y a un mois, ils nous ont appelés pour nous dire qu’on pouvait démolir, que c'était notre décision. Ils ont évalué qu’il y avait 90 000$ de dommages. Moi, je veux démolir, mais pour mon mari, c’est une autre histoire. Moi, je veux partir, je ne veux plus rester ici»