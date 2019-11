L'objectif de rebrancher tout le monde mardi sera-t-il atteint?

Plus de 30 000 clients d'Hydro-Québec sont privés de courant dans la province selon le plus récent bilan en matinée, mardi.

En Montérégie, plus de 7 000 abonnés sont touchés, en Estrie 5 800, les Laurentides suivent avec 4 400 clients, le Centre-du-Québec 4 000. Dans Lanaudière, on en compte 3 300, Chaudière-Appalaches 2 900, la Capitale Nationale avec 2 000, la Mauricie 1 200 et Laval moins de 500.

Un peu plus de 1 800 pannes sont toujours en cours sur le territoire alors que les dirigeants d'Hydro ont mentionné que tout devrait rentré dans l'ordre, mardi.