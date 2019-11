EXCLUSIF | Inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: une poursuite de près de 2,5 millions$

Cogeco Nouvelles a appris que trois propriétaires de résidences de Saint-Marthe-sur-le-Lac intentent une poursuite de près de deux millions et demi de dollars.



Carl Phenix, Alain Dominique et Marie-Claude Tremblay ont subi d'importants dommages lorsque la digue a cédé le 27 avril.



Ils reprochent à la Ville, à la MRC Deux-Montagnes et au gouvernement du Québec, des lacunes au sujet de son entretien et de son exploitation.

On parle ici de pertes totales, de coûts liées à la démolition, à l’hébergement et même de revenus locatifs, a précisé Me Isabelle Landry, associée chez BCF avocats d'affaires.

Me Landry sera au micro de Patrick Lagacé, au 98,5 FM, à 18h05.