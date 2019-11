Une affaire d’agressions sexuelles dans une maison de transition enfin élucidée?

L'arrestation d'un homme de 53 ans, Jean-Pierre Bellemare, fait croire au SPVM qu'on pourrait avoir élucidé une affaire d’agression sexuelle dans une maison de transition.

L’homme arrêté est celui qui aurait aussi enlevé trois personnes en 2018 et dans les années 1980.

Cagoulé et armé, il se serait présenté dans une maison de transition de l’est de Montréal à l'été 2018. Il aurait agressé sexuellement deux employées. Les policiers ont mené l’enquête pendant plus d’un an avant de finalement arrêter Bellemare.

La chroniqueuse aux affaires criminelles du 98,5 FM, Marie-Laurence Delainey, revenait sur son long parcours criminel.