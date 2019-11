Le point sur les pannes dans la province

D'heure en heure, des Québécois et des Québécoises voient l'électricité revenir chez eux, mais il reste beaucoup de travail à faire avant que la situation ne soit réglée pour plusieurs. Voici quelques chiffres sur les pannes et des rapports de différentes régions.

À 8h20 ce samedi matin, il y avait encore 521 000 abonnés privés d'électricité au Québec, ce qui est une nette amélioration depuis les quelque 980 000 à 16h hier. Près de 1000 travailleurs d'Hydro-Québec travaillent jour et nuit afin de rétablir le courant.

Malheureusement, la tempête a fait une victime, une personne est décédé à Bromont hier, alors que le vent a déraciné un arbre, qui s'est abattu sur elle.

Le vent a aussi blessé plusieurs autres citoyens, et a endommagé des infrastructures, comme une station-service à Saint-Hyacinthe qui a perdu son toit.



Montérégie

Selon la journaliste Sabrina Rivest, la Montérégie est la région où il y a toujours le plus de pannes de courant, notamment à Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et la région de Saint-Hyacinthe.



Estrie

En Estrie, on compte environ 50 000 ménages qui sont encore privés d'électricité, dont 4500 à Sherbrooke, qui a été durement touchée.

Mais bonne nouvelle, le niveau de la rivière Saint-François est descendu sous la barre des 20 pieds, elle qui frôlait les 25 pieds hier et inquiétait les autorités. Les personnes évacuées pourront réintégrer leur domicile graduellement dès aujourd'hui.



Mauricie

Près de 27 000 personnes ont retrouvé l'électricité en Mauricie et au Centre-du-Québec, mais enviorn 100 000 autres attendent encore. Selon la journaliste sur place, ce qui complique la tâche à Hydro-Québec est le fait que le territoire comprend beaucoup de petites municipalités rurales, avec beaucoup d'arbres et de longs fils électriques.

Plusieurs bâtiments à Trois-Rivières ont été endommagés.



Québec

Plusieurs accidents ont eu lieu à Québec sur le pont Pierre-Laporte hier lors de l'heure de pointe. Il y a notamment 2 camions chargés qui sont tombés sur le pont, causant d'autres accidents, des bouchons de circulation et des pannes d'essence.



Les chiffres

Dans les Laurentides, plus de 70 000 personnes sont encore touchées, dans Chaudière-Appalaches on parle de 68 000 personnes, 60 000 en Mauricie, 58 000 dans la Capitale-Nationale, 50 000 en Estrie, environ 40 000 dans Lanaudière et plus de 15 000 à Montréal.