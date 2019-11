Toujours plus de 500 000 clients sans électricité

Près de 500 000 clients d'Hydro-Québec ont vu l'électricité revenir dans leur foyer, mais tout autant de personnes sont toujours dans le noir après 24h de panne. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec, nous parle du développement de la situation au micro de Paul Houde ce matin.

Selon ce dernier, les équipes d'Hydro-Québec travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant dans diverses régions au Québec.

Les vents puissants ont notamment cassé des centaines de poteaux et fait tomber des arbres et des branches sur les fils électriques, ce qui entraîne des tâches importantes et lourdes avant de s'attaquer à la panne elle-même.

Compte tenu de la complexité de certaines situations sur le terrain, le porte-parole dit ne pas pouvoir s'avancer pour estimer le retour du service dans les foyers du Québec.