Le 98.5 en émission spéciale | Près d'un million de Québécois privés de courant

Plus les heures avancent et plus le nombre d'abonnés privés de courant augmente...

À 14 heures vendredi, près du quart des Québécois n'avaient pas d'électricité.

Selon Hydro-Québec, plusieurs clients pourraient même devoir patienter toute la fin de semaine avant d'être rebranchés.

En Montérégie, une rafale a été enregistrée à 113 km/h.

Suivez l'évolution de la situation avec les comptes rendus de nos reporters dans l'émission «Le Québec maintenant».