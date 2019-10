Un meurtre, trois tentatives de meurtre, jeudi soir, à Montréal

20 minutes plus tôt, non loin de là, au coin des rues Pierre et Matte, les policiers avaient trouvé trois hommes blessés par balles à la suite d'une fusillade.

Leur vie n'est pas en danger et, pour le moment, la police ne relie pas les deux évènements.

Il n'y a aucun suspect en lien avec cette affaire au moment d'écrire ces lignes.