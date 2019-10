EXCLUSIF | «Il n’y a pas une place sur son corps où il n’y avait pas de blessures»

Policier toujours actif au sein du SPVM, le patrouilleur Patrice Gagnon demeure très sensible quand des évènements tragiques et horribles surviennent comme ceux de cette semaine dans l'est de Montréal.

Le policier décrivait à Paul Arcand le choc que subissent les premiers répondants et les policiers lors d’interventions qui impliquent des enfants.

Patrice Gagnon, lui, reste à jamais marqué par une intervention il y a une dizaine d’années, alors qu’il devait garder à l’hôpital le corps d'un enfant de 5 ans ayant subi de mauvais traitements depuis plusieurs mois.