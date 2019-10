Les recettes des chefs: les cucurbitacées sont à l'honneur!

1 c à table d’huile végétale

1 courge butternut de 1kg

1 oignon émincé

1 litre de bouillon de légumes

200 ml de lait de coco

Sel et poivre

Préparation

Peler, épépiner et couper en dés la courge butternut. Réserver.

Dans une casserole, faire chauffer l’huile végétale à feu mi-vif.

Ajouter les oignons et les faire revenir de 3 à 5 minutes.

Ajouter la courge et le bouillon de légumes, porter à ébullition, couvrir, réduire le feu et laisser frémir 30 minutes ou jusqu’à ce que la courge soit tendre.

Broyer à l’aide d’un mélangeur à main.

Incorporer le lait de coco, saler et poivrer au goût. Réchauffer et servir.