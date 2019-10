«Les policiers et ambulanciers sont formés, mais ils ne sont pas blindés face à l'horreur»

«La conjointe du policier m'écrivait pour me dire que c'est sûr que c’est épouvantable pour les proches, mais elle espérait aussi que les auditeurs et les auditrices auront aussi une pensée pour les gens qui interviennent dans des situations comme ça quand il y a des enfants en cause et qu'en plus ils ont été mutilés. J'ai dit à mon conjoint qui était complètement enseveli par des images d'horreur que j’étais à la maison avec notre bébé de 10 mois et que tout allait bien... «Même si les policiers et les ambulanciers sont formés, ils ne sont pas blindés face à l’horreur.»