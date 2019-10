Trois anciens hauts gradés de la SQ acquittés

L’ancien directeur général de la Sûreté du Québec, Richard Deschesnes et deux de ses collègues Steven Chabot et Alfred Tremblay, ont été acquittés des accusations de fraude, de vol et d’abus de confiance qui pesaient contre eux.

Le jugement a été rendu lundi matin par la juge Josée Bélanger qui s'est basée sur les pratiques administratives de l'époque pour estimer qu'ils n'avaient eu aucune intention malhonnête lorsqu'ils ont utilisé sans justification les fonds d'une caisse secrète destinés à des enquêtes délicates.



Jean-François Brochu, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, s'est dit satisfait du jugement en entrevue avec Marie-Claude Lavallée.