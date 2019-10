Le Manitoba en état d'urgence

Le premier ministre du Manitoba a déclaré l'état d'urgence hier après la tempête de neige qui a plongé dans le noir 40 mille clients dans le sud de la province.



Brian Pallister répond à la demande d'Hydro Manitoba qui souhaite obtenir l'accès aux ressources matérielles et humaines dont elle a besoin pour rétablir le courant électrique le plus rapidement possible



Outre l'accumulation de neige qui complique les déplacements, le niveau des cours d'eau laisse entrevoir d'éventuels débordements à plusieurs endroits.



Des précipitations de l'ordre de 20 à 25 mm sont encore attendues en début de semaine dans le sud de la province dont les terres sont déjà saturées d'eau.