La Ligue des Noirs demande la mise sous tutelle du SPVM

Au lendemain de la publication d’un rapport accablant faisant état d’un biais systémique du Service de police de la Ville de Montréal envers certaines minorités visibles, la Ligue des Noirs a demandé, mardi, que le SPVM soit mis sous tutelle.

Ce rapport commandé par la Ville de Montréal et rédigé par trois chercheurs indépendants a révélé des faits troublants.

Les Noirs, les Autochtones et les jeunes Arabes sont quatre à cinq fois plus susceptibles d'être interpellés par les policiers montréalais que les Blancs. Quant aux femmes autochtones, elles sont 11 fois plus susceptibles de se faire interpeller par les agents du SPVM que les femmes blanches.

Les chercheurs n’ont toutefois pas analysé les raisons qui expliquent ces statistiques alarmantes.

D’ailleurs au micro de Patrick Lagacé lundi, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, s’est dit préoccupé par ces révélations et il espère que les chercheurs vont poursuivre leur enquête afin d’améliorer les pratiques de ses policiers.

Profilage racial

Le président et directeur de la Ligue des Noirs, Dan Philip, a dénoncé le profilage racial révélé dans ce rapport et a demandé au gouvernement de mettre le SPVM sous tutelle.