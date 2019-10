Le message des activistes sur le pont Jacques-Cartier: «On a besoin d'un effort de guerre»

Sur la page Facebook de Extinction Rebellion Québec, on a pu entendre en direct, mardi matin, certains des activistes qui sont grimpés sur la structure du pont Jacques-Cartier et qui ont provoqué la fermeture partielle et parfois complèete du pont en heure de pointe.

Avant d'être ramenés sur la terme ferme par les autorités policières, ils voulaient envoyer un message pour stopper l'inaction climatique des gouvernements.