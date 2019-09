Série de vols de narcotiques dans des pharmacies de plusieurs régions du Québec

La Sûreté du Québec enquête sur une série de vols de narcotiques dans des pharmacies de plusieurs régions québécoises.

Des infractions ont été commises notamment à Eastman et à Les Cèdres, en août. D’autres vols ont eu lieu cette semaine à Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Lazarre, Sainte-Martine, Roxton Pond et Coteau-du-Lac.

Dans chaque cas, le ou les voleurs entraient par effraction dans l'édifice en pleine nuit et repartaient avec des narcotiques : Fentanyl, Dilaudid, morphine et produits complémentaires comme du Viagra et du Cialis.

Des stimulants ont parfois été dérobés.

Les voleurs ont été imaginatifs pour entrer à l´intérieur des bâtiments.

De toute évidence, les voleurs sont bien préparés.

Certains de ces vols pourraient être reliés.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec visionnent encore les caméras de surveillance de certaines pharmacies.