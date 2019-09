Rage au volant: la décision d'une juge ne satifait pas la victime

Un Québécois qui a frôlé la mort lors d’un épisode de rage au volant se dit insatisfait de la peine de détention dont a écopé son agresseur, lundi.

La victime, François Fugère, n’est pas d’accord les trois années de détention imposées lors du verdict livré en janvier, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Dans un texte de Claudia Berthiaume paru du Journal de Montréal, on apprend que M. Fugère «a failli mourir il y a plus de trois ans». En plus, il est devenu partiellement aveugle à la suite de cette mésaventure.

Il a indiqué à la journaliste que la juge Kathlyn Gauthier n,a pas été juste à son endroit. L’homme demandait un minimum de cinq de prison à l’endroit de Daniel Brunelle.

«L’accusé Daniel Brunelle, lors de sa déclaration de culpabilité, en janvier. La défense avait quant à elle suggéré une sentence de 18 mois de prison, assortie d’une probation de deux ans. La juge Gauthier a tranché à mi-chemin entre les deux propositions», peut-on lire dans l’article.

Daniel Brunelle, 56 ans, a donc été reconnu coupable en janvier de voies de fait graves, d’agression armée et de port d’arme dans un dessein dangereux.

Les faits remontent au 22 juillet 2016. À la suite d'un accrochage des deux véhicules de François Fugère et Daniel Brunelle, sur l’autoroute 25, de la Rive-Nord, les deux automobilistes se sont rejoints dans un stationnement situé à l’angle des boulevards Moody et des Seigneurs, à Terrebonne. Apès un échange verbal, les deux hommes ont échangé des coups...