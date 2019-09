Mythes et complots | Les Tueurs de l'occulte

Cet été marquait le 50e anniversaire des meurtres commis par Charles Manson et les membres de sa «famille». Ces dramatiques événements sont sans doute les plus symboliques de ce que les experts qualifient de crimes occultes : des meurtres commis sous l'impulsion de croyances ésotériques, mystiques et occultes. Manson se gavait de la musique des Beatles pour imaginer un scénario apocalyptique qui ferait de lui le nouveau «maître du monde». Hélas, Charles Manson n'était pas le premier ni le dernier de ces tueurs de l'occulte. Chaque année, des dizaines de meurtres aux ramifications occultes sont commis dans les grands pays occidentaux. Les motivations des assassins sont aussi variées que surprenantes: sacrifices humains, vampirisme, sorcellerie, satanisme, etc.

Cette semaine sortait en librairie le livre Les tueurs de l'occulte, du journaliste (et spécialistes du «paranormal») Christian Page. L'ouvrage présente 13 crimes odieux — personnellement enquêtés par l'auteur — qui témoignent de cette sombre récupération du folklore occulte.