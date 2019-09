Tireur d'élite: «La mort devient banale»

«On était quatre gars et on s’en allait en hélicoptère en territoire ennemi. Tu marches la nuit et tu te diriges vers une montagne. Tu es caché et tu peux appeler des frappes aériennes, tu peux engager par armes à feu. Comme tireur d’élite, il faut être très bon avec la radio et l’observation. Souvent, la solution n’est pas de tirer. La balle est supersonique, alors du moment où on tire une balle, on est compromis»