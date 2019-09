L'ouragan Dorian arrivera aux Îles de la Madeleine samedi

Dorian est maintenant un ouragan de catégorie 1 avec des vents de 145 kilomètres à l'heure. Lentement, il se dirige vers les Maritimes, dont les Îles de la Madeleine.

Dorian sévit en ce moment en Caroline du Nord et remonte vers le nord-est.



Demain matin, l'Ouragan va toucher les Maritimes et une partie de l'est du Québec.