Déboires à l'UPAC: «C’est comme un très mauvais feuilleton policier»

L’UPAC avait pour mandat de traquer la corruption dans le secteur public québécois. Mais depuis quelques années, l’unité accumule les bourdes.

L’UPAC avait promis que l’enquête Mâchurer sur les allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec allait aboutir, mais il n’y a pas encore eu de conclusion.

Puis, il y a eu l’arrestation de Nathalie Normandeau en mars 2016. Plus de trois ans plus tard, l’ancienne vice-première ministre n’a toujours pas eu l’occasion de se défendre en cour et certaines accusations ont même été retirées la semaine dernière. Et coup de théâtre mardi, selon le bureau d’enquête du Journal de Montréal, un ex-enquêteur de l’UPAC fait maintenant l’objet de mesures disciplinaires à la suite de gestes qu’il aurait commis durant cette enquête.

Ajoutez à cela, toute la saga Guy Ouellette, la démission surprise du commissaire de l'UPAC Robert Lafrenière et la suspension du directeur de la SQ Martin Prud'homme et il n’en fallait pas plus pour que Bernard Drainville et Luc Lavoie perdent patience.