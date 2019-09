Parachute défectueux: Une Québécoise survit à un plongeon de 1500 mètres

«Je ne me rappelle pas d’avoir frappé le sol. J’ai été six jours dans le coma. Je suis encore à l’Hôpital juif de Montréal. J’ai un casque de hockey sur la tête et un corset qui soutient mon cou et ma tête. J’ai eu un traumatisme crânien. Lors d’une opération, le chirurgien a dû retirer un os du côté droit...»