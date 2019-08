Tireur fou: des exercices de confinement ont lieu dans des écoles du Québec

«Un exercice de confinement consiste à protéger d’éventuelles victimes face à un individu armé. On veut que les gens se confinent dans un local, qu’ils verrouillent la porte pour se cacher. On veut créer une barrière psychologique et physique entre l’agresseur et les victimes potentielles. L’exercice de confinement fait partie du Plan de réponse des établissements sécuritaires suggéré aux commissions scolaires.»