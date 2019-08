«Ce qu’ils souhaitent au DPCP, c’est que Mme Normandeau décide de se prévaloir de l’arrêt Jordan» - Luc Lavoie

«Je comprends tout ce que tu affirmes. Quand on regarde les faits, tu as raison. Mais, il y a eu du financement illégal à grande échelle. Le directeur général des élections a collecté des centaines de milliers de dollars en dons illégaux du Parti libéral, du parti québécois et dans une moindre mesure de l’ADQ. Personne ne va payer pour ce système de financement pourri… On est plusieurs à s’énerver aujourd’hui, car on a l’impression de s’être fait baiser !»