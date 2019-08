Démantèlement de l'antenne de la tour CIBC au cours des prochains mois

Le paysage de Montréal changera dans les prochains mois avec le démantèlement de l’antenne de diffusion qui est située sur le toit de la tour CIBC, qui a pignon sur rue en plein coeur du centre-ville, à plus de 250 mètres d'altitude.

Maintenant que le 96.9 diffuse avec ses stations sœurs, dont le 98.5, en direct de l’antenne du Mont-Royal, l’antenne de la tour CIBC n’est plus en service et sa démolition est prévue pour fin 2019 à moins de trouver un acheteur ou des locateurs.

Cette antenne bénéficiait d’une clause grand-père en diffusant un signal supérieur à 307 000 watts malgré que le gouvernement fédéral imposait une limite à 100 000 watts dans les années 60. Les nouvelles technologies ayant évolué dans les dernières années, la qualité sonore d’une station ne réside plus uniquement dans son nombre de watts, mais bien dans un ensemble de composantes.

On se souvient que cette antenne a été érigée durant la construction de la tour CIBC entre les années 1959 et 1962. Cette tour devenait alors la plus haute de l'ensemble des pays du Commonwealth et la plus haute tour recouverte d’ardoise au monde.