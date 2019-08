Miley Cyrus et Liam Hemsworth: garde partagée pour leurs 16 animaux?

Le couple Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont mis fin à leur relation et ont annoncé leur divorce après huit mois de mariage et dix ans de couple.

N’ayant pas d’enfants, leur séparation impacte toutefois les animaux qu’ils ont ensemble et ils en ont beaucoup. Ils ont toutefois décidé de continuer à prendre soin de leurs 16 protégés: sept chiens, trois chats, deux cochons, deux chevaux et deux poneys.

Est-ce que ce sera en garde partagée ou se diviseront-ils les animaux? Quoi qu’il en soit, Patrick Lagacé nous a confié, au Québec Maintenant, que lui aussi avait déjà eu à vivre une séparation et avait alors décidé de partager la garde de leur chien.

Comme quoi les animaux sont aujourd’hui plus que jamais des membres en règle de nos familles.