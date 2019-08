Poursuite au civil contre la SQ : Est-ce que Jonathan Bettez devra témoigner?

Alléguant une enquête bâclée, Jonathan Bettez et ses parents intentent une poursuite en dommages-intérêts de 10,5M$ contre la SQ et la procureure générale.

Depuis la disparition et le meurtre de Cédrika Provencher survenus à Trois-Rivières en 2007, la poursuite au civil allègue que les enquêteurs de la SQ ont toujours eu Jonathan Bettez dans la mire. Et que les policiers ont exploité les médias et le système judiciaire dans le seul but de lier le nom de Bettez à la disparition et au meurtre de la fillette de neuf ans.

