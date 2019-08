Militaire canadien accusé de faire du recrutement pour un groupe d’extrême droite

«Et ce qui est plus grave, c’est qu’il a déjà organisé plusieurs camps d’entraînement paramilitaires et survivalistes aux États-Unis, dont un récent à Washington. Il y a une vidéo où on voit plusieurs hommes tirer au fusil d’assaut. Et ce groupe ne se cache pas que sa priorité est d’attirer des membres et d’anciens membres des forces armées pour profiter de leurs connaissances militaires»