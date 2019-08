Les îles Moukmouk sont à vendre... en Abitibi

On croyait bien que ces îles relevaient d’histoires fabuleuses, mais non, les îles Moukmouk, existent réellement et elles sont à vendre!

Catherine Dubesset est la propriétaire depuis plus de 20 ans des deux îles Moukmouk situées en Abitibi et elle souhaite s’en départir.

L’expression des îles Moukmouk devait toutefois exister bien avant que les frères Perron, anciens propriétaires ne crée un club privé sur ces deux îles.

Catherine Dubesset avait acheté ces îles pour agrandir sa pourvoirie avoisinante et a affiché les deux îles pour près de deux millions $.

Chasse, pêche et mouches noires sont au menu pour les intéressés.