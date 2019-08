Le Groupe Capitales Médias, a déclaré faillite.

La semaine dernière, on apprenait que le groupe qui produit six quotidiens régionaux souffrait d'importantes difficultés financières et que sa survie était menacée à court terme.

Une conférence de presse du gouvernement Legault est prévue à 16h15 lundi après-midi à Montréal.

Le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, seront présents.