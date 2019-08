Le 36e défilé de la Fierté Montréal se tiendra ce dimanche 

Des milliers de personnes seront attendues ce dimanche après-midi alors que se tiendra la 36e édition du défilé de Fierté Montréal.

Pour une cinquième année consécutive, la thématique du défilé sera inspirée du drapeau arc-en-ciel et la couleur mise de l’avant est le violet. En tout, plus de 12 000 marcheurs seront attendus pour prendre part au défilé étant reconnu comme l’un des plus beaux dans le monde.

Le festival Fierté Montréal a attiré des foules record cette année, avec une participation impressionnante aux nombreux événements de la programmation 2019.

Le cortège débutera sa marche dès 13h sur le boulevard René-Lévesque à l’angle de la rue Metcalfe et se dirigera vers la rue Alexandre-DeSève où une ambiance de fête attendra les différents participants.