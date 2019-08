Accusations d'harcèlement sexuel contre le chanteur d'opéra Placido Domingo

Pendant des décennies, Placido Domingo, l'un des chanteurs d'opéra les plus connus et célébrés, a tenté de faire pression sur des employées et collègues féminines pour les inciter à avoir des relations sexuelles en les suspendant, puis en les punissant professionnellement lorsqu'elles refusaient ses avances, selon de nombreuses personnes interrogées.

Considéré comme l'un des plus grands chanteurs d'opéra de tous les temps, Placido Domingo est également un chef d'orchestre prolifique et aussi le directeur de l'Opéra de Los Angeles. Le multiple gagnant de prix Grammy est une figure extrêmement respectée dans son milieu, décrit par ses collègues comme un homme charmant et énergique qui travaille sans relâche pour promouvoir son art.

Mais ses accusatrices et d'autres personnes qui gravitent dans ce milieu disent qu'il y a un aspect trouble à Placido Domingo, âgé de 78 ans. Selon l'une de ces personnes, le côté sombre du chanteur a longtemps été un secret de polichinelle dans le monde de l'opéra.

Huit chanteuses et une danseuse ont déclaré à l'AP qu'elles avaient été harcelées sexuellement par la vedette espagnole, mariée de longue date, lors de rencontres qui se sont déroulées sur trois décennies à partir de la fin des années 1980. Les faits se seraient produits notamment dans des compagnies d'opéra au sein desquelles il occupait des postes de direction.

Une accusatrice a déclaré que Placido Domingo avait posé sa main sur sa jupe et trois autres ont déclaré que l'homme leur avait imposé des baisers humides sur les lèvres, dans un vestiaire, une chambre d'hôtel et lors d'un dîner.

«Un dîner d'affaires n'est pas étrange», a déclaré l'une des chanteuses. «Quelqu'un qui essaie de te tenir la main pendant un dîner d'affaires est étrange — ou poser sa main sur ton genou est un peu étrange. Il te touchait toujours d'une manière ou d'une autre et t'embrassait toujours.»

De nombreuses allégations

En plus des neuf accusatrices, une demi-douzaine d'autres femmes ont déclaré à l'AP que les propositions suggestives de Domingo les mettaient mal à l'aise, y compris une chanteuse qui a déclaré que le chanteur d'opéra lui avait demandé à plusieurs reprises de sortir avec elle après l'avoir engagée pour chanter une série de concerts avec lui dans les années 1990.

L'Associated Press a également parlé à plus d'une trentaine de chanteurs, danseurs, musiciens, personnel des coulisses, professeurs de chant et administrateurs, qui ont déclaré avoir été témoins de comportements sexuels inappropriés de la part de Placido Domingo qui sollicitait les plus jeunes femmes en toute impunité.

Placido Domingo n'a pas répondu aux questions détaillées de l'AP concernant des incidents spécifiques, mais il a publié une déclaration dans laquelle on peut lire: