Dans l'affaire de la femme brûlée par son ex-mari, la dame repose toujours dans un état critique à Québec.

Détenu en attendant la suite des procédures, Frej Haj Messaoud a comparu lundi et est accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves après avoir aspergé d'essence et mis le feu à son ex-conjointe.

En exclusivité, Marie-Laurence Delainey a joint le frère de l'accusé en Tunisie; la première fois qu’un membre de la famille accorde une entrevue.