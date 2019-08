Cruauté animale: ils laissent deux chiens morts dans un congélateur

«Ils avaient des difficultés de paiements et les voisins se plaignaient de chiens qui pleuraient, alors j’ai été constaté sur place et ils avaient déserté les lieux. […] Lorsque je suis entré à la maison, j’étais avec un détective et en ouvrant la porte, on a vu le désastre. […] On a retrouvé deux chiens morts dans le congélateur.»